أ.ش.أ: طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عدة أهداف متفرقة فى قطاع غزة

أ.ش.أ: طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عدة أهداف متفرقة فى قطاع غزةالأحد، 18 مارس 2018 02:12 ص
غارة جوية _ صورة أرشيفية
غزة أ ش أ
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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى الليلة، عدة مناطق بقطاع غزة وسُمع دوى انفجارات هزت شمال وشرق القطاع، وأفاد شهود عيان بأنه جرى استهداف موقع صلاح الدين، وأرض زراعية شمال شرق غزة من قبل طائرات الاحتلال.
وأطلق جيش الاحتلال حتى اللحظة 11 صاروخا على القطاع من خلال 10 غارات دون وقوع إصابات، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصف واسع النطاق على غزة استهدف أماكن تتبع المقاومة، ردا على زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على السياج الحدودى مع القطاع.
وأشار موقع 0404 العبرى إلى أن الطائرات هاجمت عدة أهداف مختلفة من بينها معمل لتصنيع الصواريخ بغزة.. وفق زعمه.
فيما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الطائرات التى شنت الغارات، من نوع F16 قامت خلال جولتين من الاستهداف فى محيط مصنع السودة شرق الشجاعية.
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