أوكرانيا تفرض عقوبات على جمهورية جنوب السودان

أوكرانيا تفرض عقوبات على جمهورية جنوب السودانالأحد، 18 مارس 2018 02:33 م
الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو
كييف (أ ش أ)
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فعل الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو، قرار مجلس الأمن والدفاع القومى فى أوكرانيا المؤرخ فى 17 من مارس 2018 بشأن "اتخاذ تدابير تقييدية شخصية واقتصادية (عقوبات) وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2206 لعام 2015 فيما يتعلق بجمهورية جنوب السودان".
وأفادت صحيفة "أوكرانيا بالعربية" فى نسختها الإلكترونية، اليوم الأحد، أن بوروشينكو صادق على القرار بتاريخ 17 من مارس الجاري، ودخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
وبحسب ما جاء فى قرار مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكراني، فإن مدة العقوبات ستكون خمس سنوات.
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