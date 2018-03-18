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أوباما يزور سنغافورة ونيوزيلاندا وأستراليا واليابان

الأحد، 18 مارس 2018 09:37 ص
أوباما يزور سنغافورة ونيوزيلاندا وأستراليا واليابان أوباما





طوكيو (أ ش أ)
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أعلن مكتب الرئيس الأمريكى السابق أن باراك أوباما سيقوم بجولة غدا الاثنين، لزيارة سنغافورة ونيوزيلاندا واستراليا واليابان.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن زيارته لطوكيو تبدأ الأحد المقبل، وهى المحطة الأخيرة لأوباما، حيث يحضر مؤتمرا دوليا ولم يعلن حتى الآن عما إذا كان سيجتمع مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

وخلال زيارته لسنغافورة التى تبدأ غدا وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، سيجرى أوباما محادثات مع رئيس الوزراء لى هسين لونج كما سيعقد اجتماعا لمؤسسة أوباما يشارك فيه زعماء شباب من رابطة دول جنوب شرق آسيا التى تضم 10 أعضاء.

ووفقا لأجندته، سيجتمع أوباما خلال إقامته فى نيوزيلاندا من الأربعاء إلى الجمعة مع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء السابق جون كي.

وأثناء زيارته إلى سيدني، سيجتمع أوباما مع رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول يومى الجمعة والسبت قبل السفر إلى اليابان فى اليوم التالي.

وكان أوباما، الذى فاز بجائزة نوبل للسلام لدعوته إلى عالم خال من الأسلحة النووية، أول رئيس أمريكى فى عام 2016 يزور هيروشيما، موقع القنبلة الذرية الأمريكية الأولى.

وأدت جولة أوباما إلى زيارة آبى لميناء بيرل هاربر فى هاواي، فى استعراض للمصالحة بين خصمى الحرب العالمية الثانية.

 


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