أهالى قرية قنتير بالشرقية يتحفظون على شخصين بحوزتهما تمثال يشتبه فى أثريته

الشرقية –فتحية الديب

تحفظ عدد من أهالى قرية "قنتير" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، على شخصين؛ بحوزتهما تمثال أثرى، وذلك حال تواجدهما بسيارتهما الملاكى فى القرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتحفظ عدد من أهالى قرية "قنتير" التابعة لمركز فاقوس على شخصين؛ بحوزتهما تمثال أثري.

بالانتقال والفحص تبين تحفظ الأهالى على كلًا من "أيمن أ م" 46 سنة، مُعلم، مُقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، و"محمود ع م ح" 55 سنة، ميكانيكى، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى، حيث أوضح الأهالى أنهم كانوا فى حالة ارتباك ويبدو أنهما كانا يستعدان لبيع التمثال.

تم التحفظ على المتهمين والتمثال تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2560 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2018