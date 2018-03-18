أنور قرقاش: قطر مولت جماعات إرهابية بمليار دولار ولا يمكنها نفى ذلك







كتبت مريم بدر الدين

أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، أن قطر مولت بحوالى مليار دولار مجموعة من الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة وحزب الله، لافتا إلى أنها لا يمكن أن تنفى ذلك فى ضوء تراكم الأدلة والقرائن.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة".

وتابع: "لا يمكن للدوحة أن تنفى ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن.. دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة".