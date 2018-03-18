أمين عام قضايا الدولة: الجهات الرقابية قادرة على كشف كافة أنواع الفساد

أمين عام قضايا الدولة: الجهات الرقابية قادرة على كشف كافة أنواع الفسادالأحد، 18 مارس 2018 12:24 م
مؤتمر كشف الفساد بنادى قضاة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن هناك ثوابت أساسية للقضاء على فساد التعاقدات والعقود الحكومية، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الفترة الراهنة.
وأشار عبد اللطيف، فى كلمته التى ألقاها بمؤتمر كشف الفساد فى العقود الحكومية والممارسات الإدارية، الذى نظمه نادى قضاه مجلس الدولة، إلى أن الجهات الرقابة قادرة على كشف كافة أنواع فساد الدولة ومنع توسع انتشاره بمختلف المؤسسات.
وأوضح الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن القضاء على الفساد يساعد بشكل كبير ومباشر فى دعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية الحقيقية، مؤكدًا على أن الجهات الرقابية تضافر مع مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية فى تسهيل كشف الفساد بأجهزة الدولة.
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