أمين شرطة يتهم مدير مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنته بنزيف بالعين

أمين شرطة يتهم مدير مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنته بنزيف بالعينالأحد، 18 مارس 2018 01:54 م
مدرسه-ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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اتهم أمين شرطة بإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، مدير مدرسة بمسئوليته عن إصابة ابنته بإصابات متفرقة أثنا وجودها بالمدرسة نتيجة الزحام الشديد وعدم اسعافها أو طلب الإسعاف لها بمدرسة دراجيل الابتدائية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من " م ر ا " 42 سنه، أمين شرطة، بإدارة شرطة نجدة المنوفية، ومقيم بقرية دراجيل مركزالشهداء، عن إصابة ابنته " ش م ر " 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة دراجيل الابتدائية، ومقيمة بذات العنوان، بكدمة مع تورم بالجفن الأسفل بالعين اليسرى، مع وجود نزيف تحت الملتحمة بالعين اليسرى كما ورد بالتقرير الطبى وذلك بسبب الازداحم بين التلاميذ بالمدرسة.
بالانتقال الفورى والفحص وسؤال والدة الطفلة، اتهم سعيد محمد أحمد مقيم بقرية دراجيل مركز الشهداء مدير مدرسة دراجيل الابتدائية بالإهمال تجاة نجلته وصرفها من المدرسة عقب إصابتها وعدم تقديم الإسعافات اللازمة لها أو طلب الإسعاف، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3592 جنح مركز الشهداء لسنه 2018 وتباشر النيابة التحقيقات.
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