"أمن سوهاج" يضبط شخصين قاما بمحاولة إنهاء تراخيص سيارات بمستندات مزورة

"أمن سوهاج" يضبط شخصين قاما بمحاولة إنهاء تراخيص سيارات بمستندات مزورةالأحد، 18 مارس 2018 02:13 م
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كتب محمود عبدالراضى سوهاج محمود مقبول
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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين على القانون، وخاصةً جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وملاحقة وضبط مرتكبيها بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عادل.م.ح 47 سنة صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم ، وذلك لقيامه بمحاولة إنهاء ترخيص (4 سيارات نقل ثقيل ) بوحدة مرور الكوثر بموجب أوراق ومستندات ترخيصية "مزورة".
وضبط ماهر .أ . ع- 42 سنة سائق ، مقيم بدائرة مركز طهطا ، وذلك حال قيامه بإنهاء ترخيص سيارة بوحدة مرور طهطا بموجب أوراق ومستندات ترخيصية مزورة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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