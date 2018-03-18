أمن المطار يرحل 11 سودانيا إلى بلادهم بسبب إقامتهم غير الشرعية بالبلاد







كتب محمد طنطاوى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 11 مهاجرًا غير شرعي من السودان إلى بلادهم بعد القبض عليهم لاقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل الى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة ومطروح وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.