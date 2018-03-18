video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"أمن الإسكندرية" يضبط 42 طنا عرقسوس غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية

الأحد، 18 مارس 2018 12:31 م
"أمن الإسكندرية" يضبط 42 طنا عرقسوس غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية حملات تموينية - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط ال ا ح 60 سنة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدائرة قسم شرطة مينا البصل وضُبط بالمخزن 600 جوال عرقسوس بإجمالى وزن 42 طنًا، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة .

 

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط م م م 40 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات، بدائرة قسم ثان المنتزه وضُبط 1000 علبة سجائر أجنبية الصنع، تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه.

 

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى "مياه معدنية"، وضبط 3 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص ، وضبط 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسمدة زراعية وسكر تموينى وأعلاف حيوانية فى حملة تموينية بالغربية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة