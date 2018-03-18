"أمن الإسكندرية" يضبط 42 طنا عرقسوس غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط ال ا ح 60 سنة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدائرة قسم شرطة مينا البصل وضُبط بالمخزن 600 جوال عرقسوس بإجمالى وزن 42 طنًا، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط م م م 40 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات، بدائرة قسم ثان المنتزه وضُبط 1000 علبة سجائر أجنبية الصنع، تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى "مياه معدنية"، وضبط 3 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص ، وضبط 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية .