أمن الإسكندرية يداهم مقهى يدير ألعاب القمار بالمخالفة للقانون







الإسكندرية- أسماء على بدر

داهمت مباحث آداب الإسكندرية، بقيادة العميد محمد منير رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، مقهى يدير صاحبه ألعاب القمار داخله، بعد ورود معلومات بقيام صاحب المقهى بإدارته فى ألعاب القمار، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من اللاعبين مخالفا لقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بهذا الشأن، وتنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط "خ ال ع" مدير المقهى، و"م ص م" بالمعاش "لاعب"، والذى تم ضبطه مسبقا فى القضية رقم 12931 جنح كرموز لسنة 2017 قمار، و"ط ا ا" عامل بمحل ملابس، و"ا ح ب" أعمال حرة، و"ع ح ال" موظف بحى غرب، والذى تم ضبطه مسبقا فى القضية رقم 11710 جنح كرموز " قمار"، والقضية رقم 37602 جنح محرم بك "قمار"، 24702 جنح باب شرقى قمار. وتم ضبطهم، وبحوزتهم 3235 جنيه، وطاولة خشبية خاصة باللعب، ترابيزة خشبية، 4 كراسى، 10 قشاط، 2 نرد.

وقد أكدت المراقبة المستمرة للمقهى، أن اللاعبين المترددين عليها من أوساط اجتماعية مختلفة، ولا تربطهم ببعض أو القائم بالإدارة سوى الرغبة فى مزاولة ألعاب القمار.

وبمناقشة المتهمين، اعترفوا بالواقعة، وقيام صاحب المقهى "خ ال ع" بتحصيل مبالغ مالية منهم، وتحرر محضر بالواقعة برقم 6907 جنح محرم بك لسنة 2018، وجار العرض على النيابة.