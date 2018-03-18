أمانة عمال "كلنا معاك من أجل مصر" تجتمع بالمفوض العام لشركة غزل المحلة

الغربية - مصطفى عادل

عقد خالد عصام منسق العمال بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة الغربية، اجتماعا تنظيميا بشركة غزل المحلة، مع الدكتور ناجح فياض المفوض العام لشركة غزل المحلة، وأعضاء غرفة عمليات الشركة.

وأكد المفوض العام للشركة على أهمية تنظيم العمل للتيسير على العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم، مشددا على ضرورة توعية عمال الشركة بأهمية المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أكد خالد عصام منسق العمال بالحملة أن شعار الحملة فى هذا الوقت هو"انزل وشارك" حتى تكون المشاركة الفعالة شيء أساسي فى حياة العامل، مؤكدا أن عمال المحلة على قدر المسئولية وسيحتشدون أيام الانتخابات أمام اللجان لاختيار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات التي حققها خلال فترة رئاسته الأولى.