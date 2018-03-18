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الأحد، 18 مارس 2018 05:48 م
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ألمانيا: واشنطن لن تتمكن من تقسيم الاتحاد الأوروبى

الأحد، 18 مارس 2018 05:32 م
ألمانيا: واشنطن لن تتمكن من تقسيم الاتحاد الأوروبى وزير المالية الألمانى بيتر التماير





فرانكفورت (أ ف ب)
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قال وزير المالية الألمانى بيتر التماير الأحد، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "لن ينجح" فى تقسيم الاتحاد الأوروبى ولن يجعل دول أوروبا تنقلب ضد بعضها البعض بسبب التجارة.

وأضاف فى تصريحات تسبق زيارته إلى واشنطن أن دول الاتحاد الأوروبى هى "اتحاد بشأن الجمارك وتعمل بشكل جماعى، وليس فى مصلحة الحكومة الأمريكية تقسيم أوروبا، ولن تنجح فى ذلك".

وسيناقش الوزير، أحد الحلفاء المقربين من أنجيلا ميركل، أثناء زيارته العاصمة الأمريكية خطط ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ المستورد و10% على الألومنيوم.

وقال ترامب إن هذه الإجراءات الصادمة هى رد على الممارسات التجارية "غير العادلة" إلا أن الاتحاد الأوروبى توعد بالرد بالمثل من خلال إجراءات من بينها رفع الرسوم على واردات الويسكى والدراجات النارية الأمريكية، ما ينذر بحرب تجارية.

وأكد التماير أن "الشركات والمستهلكين هم من سيتحملون النتيجة فى حال قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا".

 


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