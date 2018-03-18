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ألبانيا تحتجز 39 شخصا فى شبكة لتهريب البشر إلى بريطانيا وأمريكا وكندا

الأحد، 18 مارس 2018 03:10 ص
ألبانيا تحتجز 39 شخصا فى شبكة لتهريب البشر إلى بريطانيا وأمريكا وكندا عناصر من الشرطة الالبانية





تيرانا (رويترز)
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احتجزت الشرطة فى ألبانيا 39 شخصا، بينهم 4 ضباط شرطة السبت، لاتهامهم بتهريب نحو ألف ألبانى إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، وقالت إنها لا تزال تبحث عن 12 آخرين بينهم بلغاريان.

ومنذ أن تبنت ألبانيا الديمقراطية فى 1990، اختار كثيرون من الألبان الهجرة بحثا عن حياة أفضل حتى مع دفع مبالغ طائلة للمهربين. والآن يمكنهم السفر بحرية من وإلى منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبى لكن لا تزال هناك حاجة لتأشيرات إلى بريطانيا وأمريكا الشمالية.

وقال رئيس الشرطة الوطنية أردى فيليو إن سبع جماعات إجرامية تعمل فى ألبانيا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وجمهورية الدومنيكان وإيطاليا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة وكندا هربت نحو ألف شخص إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

وأضاف للصحفيين "كل شخص دفع ما لا يقل عن 7000 جنيه استرلينى (9764 دولارا) للوصول إلى المملكة المتحدة ودفع من 24 ألف دولار إلى 30 ألفا للوصول إلى الولايات المتحدة وكندا".

 

 


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