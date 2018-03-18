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أسماء الفائزين بقرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر

الأحد، 18 مارس 2018 02:31 م
أسماء الفائزين بقرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر قرعة الحج





البحر الأحمر - عماد عرفة
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حصل اليوم السابع على أسماء الفائزين بقرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر، والتى أقيمت اليوم بقاعة مؤتمرات المديرية اليوم بحضور مدير الأمن وسكرتير عام المحافظة وقيادات المديرية، وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.



وكان قد تقدم للقرعة على مستوى المحافظة 725 مواطنا فاز منهم 124 مواطنا بينهم 12 كبار سن، حيث فاز بمدينة الغردقة 48 مواطنا، وغارب 38 مواطنا و6 من كبار السن،  و13 سفاجا، والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين 13 مواطنا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 



 


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