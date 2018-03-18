أسعار العملات الأحد 18-3-2018 والدولار يبدأ الأسبوع على استقرار







كتبت- هبة حسام

بدأت أسعار العملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 18-3-2018، على تباين بين التراجع والاستقرار، حيث شهدت أسعار عملات "اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى"، انخفاضاً أمام الجنيه المصرى، مقارنة بالأسعار التى سجلتها فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى "يوم الخميس"، فيما شهد عملتى الدولار والريال السعودى استقراراً عند ذات السعر الذى سجله إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضى نهاية الأسبوع المصرفى".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الأحد، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".



الجنيه المصرى

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الأحد، مقارنة بسعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5715 جنيه للشراء، و 17.6707 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5715 جنيه للشراء

17.6707 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.53 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، بالغاً، 21.51 جنيه للشراء، و 21.77 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.



سعر صرف اليورو

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، بالغاً 24.37 جنيه للشراء 24.67 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى



تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مسجلا 58.50 للشراء ، و 58.84 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات نهاية السبوع الماضى، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.



الريال-السعودي

البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهر



ومن ناحية أخرى، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الإدخار الجديدة ذات عائد 15% و17%، والاستثمار "أ و ب" منذ طرحها يوم 18 فبراير 2018، وحتى الآن، أى نحو شهر منذ طرحها، بلغت 24 مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن معدل النمو اليومى للاكتتاب فى الشهادات الجديدة ذات عائد 15% و17% والاستثمار "أ و ب" يبلغ أكثر من مليار جنيه يوميًا، وهو تقريبًا نفس المعدل الخاص بالشهادات ذات عائد 20% و16% والتى كانت تطرح فى وقت سابق.

جدير بالذكر أن شهادة الإدخار 17% مدتها عام واحد " 12 شهرًا" بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والشهادة الأخرى ذات عائد 15%، مدتها 3 سنوات وعائدها يصرف شهريًا.