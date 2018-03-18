أسعار الذهب اليوم الأحد 18-3-2018 وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا







كتب- إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأمس بقيمة 3 جنيهات لكل الأعيرة المختلفة، وسجل عيار 21 اليوم -الموافق إجازة سوق الصاغة بمصر- 646 جنيها للجرام.



سعر-الذهب-اليوم

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 24: 738 جنيها

الجنيه الذهب: 5168 جنيها

الأوقية : 1313 دولارا

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سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.



سعر-الذهب-في-مصر

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.