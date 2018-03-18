أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-3-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مطاحن ومخابز الإسكندرية، القلعة للاستشارات المالية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، رواد السياحة، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، العبور للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، العز للسيراميك والبورسلين، حديد عز، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد، المجموعة المصرية العقارية لحاملة، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 8.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 980.997 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 120.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59.1 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 2873 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 495 نقطة.

وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%

- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.33 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.87%

- العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة بسعر إغلاق 7.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.85%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 10.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.88%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 12.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 29.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 70.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- الخدمات الملاحية والبترولية بسعر إغلاق 0.47 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.08%