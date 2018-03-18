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أردوغان يعلن السيطرة على وسط مدينة عفرين السورية بالكامل

الأحد، 18 مارس 2018 10:07 ص
أردوغان يعلن السيطرة على وسط مدينة عفرين السورية بالكامل أردوغان





رويترز
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أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، السيطرة على وسط مدينة عفرين السورية بالكامل.

وأعلنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها صباح اليوم دخول مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً فى المدينة التى سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة فى بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقى والغربى" والسيطرة على حيى الأشرفية والجميلية.


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