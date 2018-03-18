أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-3-2018، وجاءت أبرزها إعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

طرح 23 شركة بالبورصة

قالت وزارة المالية اليوم الأحد، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كل الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

وأوضحت المالية أن البرنامج يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية ويساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، فقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.

وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وفيما يلى بيان بالشركات المزمع إدراجها فى المرحلة الأولى للبرنامج:

خدمات البترول والتكرير:

- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى

- شركة الحفر المصرية.

- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- شركة أسيوط لتكرير البترول.

- شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

البتروكيماويات:

- شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.

- الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (إيثيدكو).

- شركة أبوقير للأسمدة.

- شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

- الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).

- الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).

الخدمات اللوجستية:

- شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.

- شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

- شركة دمياط لتداول الحاويات.

الخدمات المالية:

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك الإسكندرية.

- بنك القاهرة.

- شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance".

- شركة مصر للتأمين.

القطاع العقارى:

- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

- شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

خدمات المستهلك:

- شركة الشرقية إيسترن كومبانى.

الصناعة:

- شركة مصر للألومنيوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية فى الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع كل القواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مطاحن ومخابز الإسكندرية، القلعة للاستشارات المالية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، رواد السياحة، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، العبور للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، العز للسيراميك والبورسلين، حديد عز، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد، المجموعة المصرية العقارية لحاملة، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 8.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 980.997 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 120.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59.1 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 2873 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 495 نقطة. وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير 32 شركة.