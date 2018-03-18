





مصطفى عبد التواب

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 18-3-2018، حيث شهدت إعلان عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة تستهدف 980 مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760 منها ضرائب وجمارك، علاوة على استمرار المؤشر الرئيسي للبورصة فى تحقيق الأرقام القياسية، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم.



المالية: نستهدف 980 مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760 مليارا منها ضرائب وجمارك

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، وأن حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.

الثروة المعدنية تتسلم 14.4 مليون دولار أرباحا من منجم السكرى فى يناير الماضى

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول تسلمت نحو 14.4 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر يناير الماضى. وتستهدف شركة السكرى لمناجم الذهب إنتاج نحو 560 ألف أوقية خلال العام الجارى 2018، ارتفاعا من مستوى 550 ألف أوقية خلال 2017. مؤشر "إيجى إكس 30" يتخطى 17200 نقطة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 980.997 مليار جنيه. وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 120.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59.1 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه على التوالى.

المالية: أسهم برنامج الحكومة للطروحات قيمتها 80 مليار جنيه والبدء بـ23 شركة

قالت وزارة المالية اليوم الأحد، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

"البترول": استهلاك مصر من الغاز وصل لـ5.5 مليار قدم يوميا فى فبراير الماضى

قال مصدر مطلع بقطاع البترول، إن متوسط استهلاك مصر من الغاز الطبيعى، بلغ نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهر فبراير الماضى. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، توقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ليتجاوز 6 مليارات قدم يوميًا نهاية السنة المالية الجارية 2017 – 2018. وبحسب المصدر فإن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى يتجاوز 62 % من إجمالى استهلاك الغاز يوميًا، بمعدل يتجاوز 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

مشروع رواد 2030 يبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنحة ريادة الأعمال

بدأت اليوم الأحد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون الأكاديمى مع جامعة كامبريدج. وتستمر المقابلات حتى 21 مارس الجارى ممن انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة، والذى استمر التقديم لها لمدة شهرين منذ إطلاق مشروع رواد 2030 وقيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030، لتنفيذ الماجستير المهنى لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.. وسيتم الاختيار النهائى للمتقدمين إبريل القادم.

رئيس المواصفات والجودة: السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر

تنظم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورشتى عمل للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى لشهادات المطابقة الخاصة بالبرنامج السعودى لسلامة المنتجات "سابر"، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع الوعى والتعريف بالمستجدات المتعلقة بالمواصفات ونظم تقييم المطابقة. وقال أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الورشة الأولى ستعقد صباح غدًا الاثنين بمقر اتحاد الصناعات المصرية ويعقبها عقد الورشة الثانية بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل بمقر الغرفة التجارية، مشيرًا إلى أن ورشتى العمل تستهدفان فى المقام الأول رفع الوعى لدى المصدرين المصريين بأحدث المستجدات فى السوق السعودى باعتبار المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 2.6 مليار دولار منها 1.6 مليار صادرات مصرية.



الإحصاء: 8.9 ألف مركبة مملوكة للنقل العام.. بينها 2.8 ألف سيارة "مكيفة"