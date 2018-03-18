أبو هشيمة يشكر قيادات "مستقبل وطن" عقب دعوته لحضور المؤتمر السنوى للحزب







كتب أحمد نبيل

تقدم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين بالشكر إلى حزب مستقبل وطن على دعوته لحضور المؤتمر السنوى للحزب.

ونشر أبو هشيمة صور له من المؤتمر عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: " بشكر حزب مستقبل وطن على دعوته لحضور المؤتمر الوطنى الحاشد لجميع أطياف الشعب المصرى الأصيل.. ودائمًا فى تقدم ونجاح".