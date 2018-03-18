video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبو هشيمة يشكر قيادات "مستقبل وطن" عقب دعوته لحضور المؤتمر السنوى للحزب

الأحد، 18 مارس 2018 05:17 م
أبو هشيمة يشكر قيادات "مستقبل وطن" عقب دعوته لحضور المؤتمر السنوى للحزب أحمد أبو هشيمة





كتب أحمد نبيل
إضافة تعليق

تقدم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين بالشكر إلى حزب مستقبل وطن على دعوته لحضور المؤتمر السنوى للحزب.

ونشر أبو هشيمة صور له من المؤتمر عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: " بشكر حزب مستقبل وطن على دعوته لحضور المؤتمر الوطنى الحاشد لجميع أطياف الشعب المصرى الأصيل.. ودائمًا فى تقدم ونجاح".

تغريدة أحمد أبو هشيمة
تغريدة أحمد أبو هشيمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. "مستقبل وطن" بالقليوبية ينظم مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس السيسى

خلال المؤتمر السنوى لمستقبل وطن.. أشرف رشاد: الحزب سبق الجميع فى الانتصار للوطن بكل الميادين.. وكيل البرلمان: "مش كتير ندى بلدنا ساعة ونروح ننتخب".. ومشيرة خطاب: الرئيس السيسى اهتم بالشباب وحرص على تمكين المرأة

احمد ابو هشيمه

حزب مستقبل وطن

مؤتمر مستقبل وطن

ابو هشيمة




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة