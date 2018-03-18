أبو الغيط يستقبل على القطرانى ويدعو لاستكمال العملية السياسية فى ليبيا







كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية والجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة وفق اتفاق الصخيرات وخطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين ودعم أي جهد يرمي إلي دفع الحوار السياسي قدماً والوصول إلي التوافقات اللازمة والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة بشكل يفضي إلي التوصل إلي حل شامل للوضع في البلاد وتشكيل المؤسسات الدائمة والموحدة للدولة الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القطراني رحب من ناحيته بالدور الذي تضطلع به الجامعة العربية دعماً للشعب الليبي وعبر عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للجهود العربية الرامية إلي تسوية الأزمة الليبية؛ كما عرض القطراني للاحتياجات الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة ومن بينها مدينة بنغازي، مشيراً في هذا الصدد إلي المبادرات التي يرعاها مجلس النواب الليبي لإعادة تعمير المدينة في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية.