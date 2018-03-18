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آلاف من معارضى استقلال كتالونيا يطالبون بـ"التعقل"

الأحد، 18 مارس 2018 06:37 م
آلاف من معارضى استقلال كتالونيا يطالبون بـ"التعقل" زعيم إقليم كتالونيا





برشلونة (أ ف ب)
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 تظاهر آلاف الاشخاص الذين يعارضون استقلال كاتالونيا الاحد فى شوارع برشلونة للمطالبة ب"التعقل"، فيما المنطقة بلا حكومة منذ فشل اعلان الاستقلال فى أكتوبر الماضى.

وتحت شعار "التعقل الآن اكثر من اى وقت مضى!"، جاب المتظاهرون العاصمة الكاتالونية، ملوحين بأعلام اسبانيا وكاتالونيا والاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة من المجتمع المدنى الكاتالوني، وبدعم من احزاب رافضة للاستقلال.

وقال أليكس راموس، رئيس المجتمع المدنى الكتالونى، من على منصة أقيمت أمام محطة فرنسا، "نريد حكومة لجميع الكتالونيين، وليس فقط للمطالبين بالاستقلال، حكومة تضع أخيرا وراءها كابوس العملية الانفصالية".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسى السابق الكتالونى الأصل مانويل فالس إن "أوروبا تحتاج إلى إسبانيا موحدة، هذه هى رسالة أوروبا"، وأضاف "لا يمكن أن يحصل الانفصاليون على وساطة ولا على تأييد ممكن".

والوضع السياسى متعثر فى كتالونيا منذ الانتخابات الإقليمية فى 21 ديسمبر التى أعطت الانفصاليين الأكثرية فى البرلمان الإقليمى.

 


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