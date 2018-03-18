آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية







الكويت (أ ش أ)

شهد مقر السفارة المصرية بالكويت، مظاهرة فى حب مصر، بعد توافد الاف الناخبين فى النصف الثانى من اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط توافد الاف الناخبين على مقر السفارة بعد عصر اليوم، عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية؛ حيث اصطفوا فى طوابير طويلة امتدت من داخل الخيمة الملاصقة لمقر السفارة، حتى الشارع الرئيسى فى الخارج.

واحتشد الناخبون المتواجدون داخل الخيمة على الأغانى والأناشيد الوطنية، فيما قام عدد منهم بتنظيم مسيرات كرنفالية رائعة، احتفالا بالعرس الديمقراطى الذى تشهده السفارة حاليا.

ومع ازدياد أعداد الناخبين بشكل كبير، حرص سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، على تفقد صفوف الناخبين خارج السفارة، وتحيتهم على روحهم الوطنية وحرصهم على تلبية نداء الوطن.

وقام الناخبون بالالتفاف حول السفير المصرى، وسط الأغانى والأناشيد الوطنية، والذى قام ومن خلفه أعداد ضخمة من الناخبين بترديد النشيد الوطنى فى مشهد رائع.