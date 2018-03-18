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آسيان تبدى قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية

الأحد، 18 مارس 2018 08:37 ص
آسيان تبدى قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية





رويترز
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عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واستراليا، اليوم الأحد، عن "قلق عميق" من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت الدول فى إعلان مشترك "نحث بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفورا لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التى أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف الإعلان أن تطوير بيونج يانج لأسلحة نووية وصواريخ باليستية "يهدد الأمن الإقليمى والعالمى".

وتستضيف استراليا اجتماعات آسيان على الرغم من أنها ليست عضوا فى التكتل المؤلف من عشر دول وذلك فى إطار سعيها لتعزيز الروابط السياسية والتجارية بالمنطقة وسط تنامى النفوذ الصينى.

وركزت قمة آسيان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء واستراليا ومواجهة خطر المتشددين العائدين للمنطقة من الشرق الأوسط.

 

 


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