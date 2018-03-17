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9 قطاعات ساهمت فى تحقيق مصر 5.3% نموا اقتصاديا.. تعرف عليها

السبت، 17 مارس 2018 06:52 م
9 قطاعات ساهمت فى تحقيق مصر 5.3% نموا اقتصاديا.. تعرف عليها الاعمال بحقل ظهر





مصطفى عبد التواب
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تصدرت الاستخراجات مؤشرات القطاعات الاقتصادية المشاركة فى تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادى والبالغ 5.3% بحلول الربع الثانى من العام الجارى، حيث ساهمت الاستخرجات بنسبة 14.1% من نسبة النمو المحققة.

وفى المجمل ساهمت 9 قطاعات بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى  المصرى والذى يحافظ على ارتفاعه للربع الثالث على التوالى، وفيما يلى ترتيب القطاعات بحسب مساهمتهم فى النمو الاجمالى المحقق.

 

1- قطاع الاستخراجات ساهم بنسبة 14.1% 

2- قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنسبة 10.7% 

3- قطاع التشيد والبناء ساهم بنسبة 10.7% 

4- قطاع تجارة الجملة ساهم بنسبة 9.2%

5- قطاع الزراعة والصيد ساهم بنسبة 6.6% 

6-قطاع تكرير البترول ساهم بنسبة 6.4% 

7-قطاع قناة السويس ساهم بنسبة 5.8% 

8- قطاع الأنشطة العقارية ساهم بنسبة 5.3% 

9-قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 3.4% 



مساهمة القطاعات فى معدل النمو

مساهمة القطاعات فى معدل النمو

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الاستخراجات

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