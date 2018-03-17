9 قطاعات ساهمت فى تحقيق مصر 5.3% نموا اقتصاديا.. تعرف عليها

9 قطاعات ساهمت فى تحقيق مصر 5.3% نموا اقتصاديا.. تعرف عليهاالسبت، 17 مارس 2018 06:52 م
الاعمال بحقل ظهر
مصطفى عبد التواب
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تصدرت الاستخراجات مؤشرات القطاعات الاقتصادية المشاركة فى تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادى والبالغ 5.3% بحلول الربع الثانى من العام الجارى، حيث ساهمت الاستخرجات بنسبة 14.1% من نسبة النمو المحققة.
وفى المجمل ساهمت 9 قطاعات بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المصرى والذى يحافظ على ارتفاعه للربع الثالث على التوالى، وفيما يلى ترتيب القطاعات بحسب مساهمتهم فى النمو الاجمالى المحقق.
1- قطاع الاستخراجات ساهم بنسبة 14.1%
2- قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنسبة 10.7%
3- قطاع التشيد والبناء ساهم بنسبة 10.7%
4- قطاع تجارة الجملة ساهم بنسبة 9.2%
5- قطاع الزراعة والصيد ساهم بنسبة 6.6%
6-قطاع تكرير البترول ساهم بنسبة 6.4%
7-قطاع قناة السويس ساهم بنسبة 5.8%
8- قطاع الأنشطة العقارية ساهم بنسبة 5.3%
9-قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 3.4%
مساهمة القطاعات فى معدل النمو
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