9 قطاعات ساهمت فى تحقيق مصر 5.3% نموا اقتصاديا.. تعرف عليها







مصطفى عبد التواب

تصدرت الاستخراجات مؤشرات القطاعات الاقتصادية المشاركة فى تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادى والبالغ 5.3% بحلول الربع الثانى من العام الجارى، حيث ساهمت الاستخرجات بنسبة 14.1% من نسبة النمو المحققة.



وفى المجمل ساهمت 9 قطاعات بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المصرى والذى يحافظ على ارتفاعه للربع الثالث على التوالى، وفيما يلى ترتيب القطاعات بحسب مساهمتهم فى النمو الاجمالى المحقق.

1- قطاع الاستخراجات ساهم بنسبة 14.1%

2- قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنسبة 10.7%

3- قطاع التشيد والبناء ساهم بنسبة 10.7%

4- قطاع تجارة الجملة ساهم بنسبة 9.2%

5- قطاع الزراعة والصيد ساهم بنسبة 6.6%

6-قطاع تكرير البترول ساهم بنسبة 6.4%

7-قطاع قناة السويس ساهم بنسبة 5.8%

8- قطاع الأنشطة العقارية ساهم بنسبة 5.3%

9-قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 3.4%