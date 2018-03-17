80%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه.

وأيد 80% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، بينما رفض 18% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.