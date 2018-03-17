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السبت، 17 مارس 2018 08:59 ص
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80%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه

السبت، 17 مارس 2018 08:02 ص
80%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه الاستطلاع





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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه.
 
وأيد 80% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، بينما رفض 18% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 

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استطلاع

القراء

اليوم السابع

المياه

تشريعات




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