50 ألف طالب يبدأون دراستهم بـالتعليم المفتوح والمدمج بجامعة القاهرة







وائل ربيعى

استقبل مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ما يقرب من 50 ألف طالب بمحاضرات الفصل الدراسى الجديد بجميع البرامج سواء بنظام التعليم المفتوح أو بنظام التعليم المدمج الجديد، حيث تم إعلان جداول المحاضرات للطلاب على الصفحة الرسمية للمركز عبر شبكة الإنترنت.

وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سير وانتظام المحاضرات باليوم الأول من الدراسة وأصدر تعليماته للأمن الإدارى بالجامعة، والإدارة العامة للشئون الطبية، ‏وقيادات وموظفي المركز بضرورة التواجد أيام الجمع لخدمة الدارسين، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية به.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن المركز يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع أمام الراغبين فى الالتحاق ببرنامجى التجارة ورياض الاطفال بنظام التعليم المدمج، التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ تسجيل المقررات الدراسية اعتبارا من السبت الموافق 17 مارس للطلاب الناجحين فى اختبارات القبول وسيتم تسجيل المقررات الدراسية لطلاب كلية رياض الأطفال بعد اجتياز المقابلات الشخصية.

وأعلن أن اليوم السبت يبدأ التسجيل بالدور الثانى للطلاب المحتمل تخرجهم، وأنه سيبدأ اليوم أيضا التسجيل للفصل الدراسى الجديد دور مارس 2018 والذى من المقرر عقد امتحاناته اعتبارا من الأول من يوليو القادم.

جدير بالذكر أن اليوم السبت هو موعد إجراء المقابلة الشخصية للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية رياض الأطفال كمرحلة ثانية بعد اجراء اختبار القبول لهم ، وأن السبت المقبل هو موعد انعقاد امتحان القبول للراغبين فى الالتحاق ببرنامجى التجارة ورياض الأطفال بنظام التعليم المدمج.

وفى سياق متصل وفيما يخص حديثى التخرج أفاد مدير المركز أنه من المقرر إصدار إفادة بالنجاح اعتبارا أول إبريل المقبل بعد اعتماد مجلس الجامعة للنتائج على أن يتم تسليم شهادات التخرج اعتبار من أول مايو المقبل.