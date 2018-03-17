3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالسبت، 17 مارس 2018 06:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 900 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.27% مغلقاً عند مستوى 2272 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.94% مغلقًا عند مستوى 16784 نقطة.
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