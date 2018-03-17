3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى







كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 900 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.27% مغلقاً عند مستوى 2272 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.94% مغلقًا عند مستوى 16784 نقطة.