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3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

السبت، 17 مارس 2018 06:00 ص
3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 900 نقطة.

 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.27% مغلقاً عند مستوى 2272 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.94% مغلقًا عند مستوى 16784 نقطة.


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