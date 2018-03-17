28 أبريل.. النطق بالحكم على منصور أبو جبل و12 آخرين بتهمة التجمهر







كتب ــ إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، السبت، تأجيل محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، لـ 28 أبريل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الأول منصور أبو جبل، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما دفع بعدم وجود اتفاق بين المتهمين حول التجمهر، وأن المتهمين تجمعوا أمام قسم أول الزقازيق لمقابلة مساعد وزير الداخلية للأفراد، وانتفاء القصد الجنائى للتجمهر، وكما دفع بعدم وجود أي دليل بالأوراق يفيد تغيب المتهمين عن عملهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى أحد البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.