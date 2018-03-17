19 مايو.. الحكم فى طعن يطالب برفض تأسيس حزب المصريين الأحرار

19 مايو.. الحكم فى طعن يطالب برفض تأسيس حزب المصريين الأحرارالسبت، 17 مارس 2018 11:39 ص
القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت دائرة الموضوع شئون الأحزاب، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حامد صديق سيد، والذى يطالب بوقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار للحكم بجلسة 19 مايو المقبل .
اختصم الطعن وقم 38796 لسنة 62 قضائية عليا رئيس لجنة الأحزاب.
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