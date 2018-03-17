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19 مايو.. الحكم فى الطعن على تأسيس حزب الشباب المصرى

السبت، 17 مارس 2018 11:59 ص
19 مايو.. الحكم فى الطعن على تأسيس حزب الشباب المصرى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية





كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والمطالب بتأييد قرار اللجنة، بالاعتراض على تأسيس حزب "الشباب المصرى" لـ 19 مايو المقبل.
 
قال الطعن الذي حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا، إن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم من الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
 

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