18 مارس الجنايات تنظر منازعة التنفيذ فى حكم المؤبد ضد صبرى نخنوخ

18 مارس الجنايات تنظر منازعة التنفيذ فى حكم المؤبد ضد صبرى نخنوخالسبت، 17 مارس 2018 02:25 م
صبرى نخنوخ-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تنظر الدائرة 12 جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد سكيكير، منازعة التنفيذ المحالة من النائب العام فى شأن الحكم السابق صدوره بالمؤبد في جريمة إحراز سلاح وذخائر بدون ترخيص بناء على التظلم المقدم من المستشار جميل سعيد محامي صبرى نخنوخ.
وأسس المستشار جميل سعيد دفاع المتهم، تظلمه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي كان يحظر على المحكمة استعمال المادة 17 للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن القانون.
وأضاف "تظلم الدفاع": "فإن حكم المحكمة الدستورية المتساند إليه يكون قد اعاد للمحكمة الحق فى إعمال سلطتها بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن قانون الأسلحة والذخائر".
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