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السبت، 17 مارس 2018 12:18 م
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1187 بقال تموينى و11منفذ لبيع اللحوم و15 سيارة متنقلة لخدمة مواطنى بنى سويف

السبت، 17 مارس 2018 11:51 ص
1187 بقال تموينى و11منفذ لبيع اللحوم و15 سيارة متنقلة لخدمة مواطنى بنى سويف سيارة لبيع المنتجات الغذائية - أرشيفية





بنى سويف - هانى فتحى
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف،عدد التجار وبقالى التموين فى نطاق المحافظة بلغ 1187 بقال بالإضافة إلى 122 تاجر بقاله تموينية تابعة لمشروع جمعيتى.

وحسب بيان صادر عن المديرية إنه تم تسليم 32 منفذ بالوحدات المحلية للشباب بناء على خطاب الغرفة التجارية.

وأشار البيان إلى أن هناك 11 منفذ ثابت لإحدى شركات  الإستيراد والتصدير، وللحوم السودانية والمستوردة،15 منافذ سيارة متنقلة لمبادرة "إخدم بلدك" محملة بجميع السلع الغذائية واللحوم، ومنفذين ثابتين لإحدى الشركات لبيع اللحوم المبردة.

وذكر البيان تواجد 11 منفذ أمان ثابت تابع للشرطة لبيع وتوزيع جميع السلع الغذائية واللحوم، واثنين منفذ رئيسى ثابت تابع لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى 20  سيارة متنقلة محملة بجميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المختلفة، و2 منفذ سيارة متنقلة تجوب النجوع والمراكز بالسلع الغذائية واللحوم تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة.

 

 

 

 


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