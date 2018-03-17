100 فدان بكفر الشيخ لإقامة مشروع للإنتاج الحيوانى بتكلفة نصف مليار جنيه







كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، سبل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير رؤوس ماشية لصغار المزارعين، والجمعيات العاملة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى، وذلك بحضور المهندس مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية .

قال محافظ كفر الشيخ، إنه خصص 100 فدان بشمال المحافظة، لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيوانى بتكلفة نصف مليار جنيه، بالتعاون مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، حتى تعود محافظة كفرالشيخ، إلى ريادتها فى الانتاج الحيوانى على مستوى الجمهورية، لافتاً أنه سيتم توفير كافة الامكانيات المادية لمربى الماشية وصغار المزارعين، بالإضافة إلى إقامة مشروعات الثروة الداجنة، لتوفير احتياجات أبناء المحافظة، وتعظيم الانتاج، وتوفير المئات من فرص العمل.