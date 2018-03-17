ولى العهد السعودى يلتقى دونالد ترامب الثلاثاء المقبل

ولى العهد السعودى يلتقى دونالد ترامب الثلاثاء المقبلالسبت، 17 مارس 2018 12:04 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
رويترز
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يجتمع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، فى واشنطن، فيما سيلتقى بعد ذلك تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر مع "ترامب"، فى العاشر من أبريل المقبل، فى البيت الأبيض.
وقال المسئول الكبير بالإدارة الأمريكية، إن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، طلب الاجتماع مع ترامب بعد لقاء الرئيس الأمريكى بأمير قطر، وكان من المقرر فى الأساس أن يلتقى الشيخ محمد بن زايد بترامب فى 27 مارس، وأضاف المسئول الأمريكى الكبير، "طلب محمد بن زايد من ترامب أن يكون آخر من يلتقى به"، فيما لم يتحدد موعد جديد بعد، ومن المرجح أن يجرى الزعماء محادثات مع ترامب تتعلق بمواجهة إيران ومحاربة التطرف وتعميق الشراكة الاقتصادية والعسكرية.
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