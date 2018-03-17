ولى أمر تلميذه يتهم مدرسا بالتحرش بابنته بعد 15 يوما من الواقعة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

حرر ولى أمر تلميذه بالصف الثالث الابتدائى بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، محضرًا يتهم فيه مدرس بالمدرسة التى تدرس بها نجلته بالتحرش بها.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتقدم "م ع ش" 52 سنة، عامل، ومقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف، يتهم فيه "ع ع ب" مدرس بمدرسة جزى للتعليم الأساسى بالتحرش بنجلته "ن م ع" 9 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى، ومقيمة بذات الناحية، داخل غرفة الكمبيوتر بذات المدرسة منذ 15 يوما، وقام المبلغ بعمل شكوى بالإدارة التعليمية، وبعد خمسة أيام قام بالتنازل عنها بعد إقناع الأهالى له، وتم عمل جلسة عرفية إلا أنه رأى أن الجلسة العرفية التى عقدت لم تأخذ بحقة فقام بتحرير المحضر رقم 1285 لسنه 2018.

وتم ضبط المشكو فى حقة "ع ع ب" 58 سنة، معلم أول بمدرسة جزى للتعليم الأساسى ومقيم بقرية جزى، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أن المبلغ قام بالتنازل عن الشكوى بالإدارة التعليمية، وأروى أن موضوع الشكوى سوء فهم من ابنته وأنه يقوم بابتزازه لدفع مبلغ من المال .

تم تحرير المحضر رقم 1285 لسنه 2018 إدارى مركز منوف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعه وصحتها، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .