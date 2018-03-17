وكيل زراعة المنوفية يفتتح نادى الزراعين بالباجور ويكرم النقيب لبلوغه سن المعاش

وكيل زراعة المنوفية يفتتح نادى الزراعين بالباجور ويكرم النقيب لبلوغه سن المعاشالسبت، 17 مارس 2018 06:21 م
حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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افتتح الدكتور حمدى السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والدكتور محمود بسيونى عضو مجلس النواب، بسيونى عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، نادى الزراعيين بالباجور.
كما تم تكريم المهندس ممدوح شاهين نقيب الزراعيين بالباجور لبلوغه سن المعاش القانونى على هامش الافتتاح، وذلك فى بحضور المهندس وليد عبد المنعم نقيب الزراعيين بالمنوفية والمهندس محمد الشورى سكرتير عام نقابة الزراعيين وذلك بمقر النقابة بالإدارة الزراعية بالباجور.
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