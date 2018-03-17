وفاة نقيب التمريض بالغربية إثر تعرضه لأزمه قلبية







الغربية - مصطفى عادل

توفى محمد عبد الواحد، نقيب التمريض بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لازمة قلبية مفاجأة، أدت إلى وفاته قبل إسعافه، وخيم الحزن على جميع العاملين بالتمريض بمستشفيات محافظة الغربية، فور علمهم بوفاة نقيبهم.

ومن المقرر، أن يتم تشييع جثمان نقيب التمريض، بمسقط رأسه اليوم، بحضور قيادات من النقابة العامة بالقاهرة.