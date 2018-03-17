وفاة مدحت بسيون فائد فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية







الإسكندرية - هناء أبو العز

فقدت الإسكندرية اليوم، المايسترو الفنان مدحت بسيون أحد أعلام الموسيقى وقائد فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية.

ولد مدحت بسيونى بحى محرم بك بالإسكندرية فى عام 1952، وأفنى حياته قائدا للفرق الموسيقية بالثقافة الجماهيرية.

أسس مدحت بسيونى فرقة للموسيقى العربية بقصر ثقافة الشاطبى عام 1967 م، ثم انتقل عام 1970 لقيادة فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية، وكانت هذه الفرقة هى أول فرقة للموسيقى العربية على مستوى مصر.

قاد العديد من الفرق الموسيقية فى الإسكندرية وخارجها ومنها، فرقة جامعة الإسكندرية المدة تزيد عن عشر سنوات وحصل بها على المركز الأول على مستوى جامعات مصر .

كما قاد الفرق الموسيقية لعدد من كليات جامعة الإسكندرية ومنها كلية الزراعة وكلية الآداب، وكلية الحقوق وكلية التجارة، كما قام بتدريب فريق كفر الشيخ للموسيقى العربية التابع للشباب والرياضة، وحصل به على المركز الأول فى مسابقة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية .

كما قام بتدريب فرقة جامعة المنوفية لمدة خمس سنوات متتالية وحصل بها أيضا على المركز الأول.

وقاد الفنان الراحل فرقة مركز الشباب البحرى بالأنفوشى منذ عام 1972 وحتى وفاته

حصل المايسترو مدحت بسيونى على العديد من الجوائز وشهادات التقدير فى الموسيقى العربية، ومنها جائزة أحسن قائد فرقة للموسيقى العربية على مستوى وزارة الثقافة، وفازت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادته بالمركز الأول فى مسابقة رياض السنباطى للموسيقى العربية

وكان من المقرر أن يحيى المايسترو مدحت بسيونى حفل ذكرى فنان الشعب سيد درويش بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، الثلاثاء المقبل.

وكان الفنان الراحل بمثابة الأب الروحى لكل فنانى الإسكندرية والمواهب الشابة بمدينة الثغر، وتخرج على يديه المئات من فنانى الاسكندرية عبر سنوات عمره الحافلة بالعطاء. وأقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد المواساة ويقام العزاء مساء بدار المناسبات بالمنارة.