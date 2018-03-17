وفاة طالبة بعد تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ ببسيون فى الغربية







الغربية - أحمد زيادة

لفظت "دينا ص ا"، الطالبة بالصف الأول التجارى، البالغة من العمر 15 عاما، من قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون، أنفاسها الأخيرة، بعد تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ، بمستشفى الجامعة بعد 4 أيام من حجزها للعلاج.

وكان العميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة بسيون، تلقى بلاغا يفيد بوصول "دينا"، فى حالة إعياء شديدة نتيجة لتناولها مادة سامة، وعلى الفور تم تحرير محضر رقم 1215 لسنة 2018 إدارى بسيون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن صرحت النيابة بدفن الجثة.