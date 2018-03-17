وصول 16 مصابا لمستشفيات شبين الكوم والسادات فى حادث حريق مصنع بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

ارتفع عدد المصابين بالاختناق وحروق وكسور متفرقة إلى 16 حالة، إثر نشوب حريق هائل بمخزن للورق تابع لمصنع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

يذكر أن مصنع بمدينة السادات، شهد نشوب حريق هائل بمخزن تابع للمصنع، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إخماد الحريق.

فيما دفعت قوات الإسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، بسيارتها لنقل المصابين والذى وصل عددهم إلى 16 حالة وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة ما بين شبين الكوم والسادات.