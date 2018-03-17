وسائل إعلام: مسئول إيرانى يدعو للحوار بين الفصائل اليمنية







بيروت (رويترز)

قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم السبت، إن مسئولا أمنيا إيرانيا كبيرا دعا لحوار بين الفصائل فى اليمن لإنهاء الصراع هناك.

وأدلى على شمخانى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى بهذا التعليق خلال اجتماع فى طهران مع وزير الدولة للشئون الخارجية فى سلطنة عمان يوسف بن علوى.

وقال شمخانى "الرؤى المشتركة بين إيران وعمان تجاه الأزمة اليمنية تتركز على ضرورة إنهاء الحرب فورا والبدء فى وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء حوار يمنى - يمنى بهدف تأسيس هياكل سياسية جديدة قائمة على الانتخابات ورغبات الشعب اليمنى".

ويقول دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية إن السعودية وخصومها في حركة الحوثى المسلحة باليمن يجرون محادثات سرية فى محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام والتى تسببت فى حدوث أزمة إنسانية كبيرة.

ويقاتل التحالف العربى للتصدى لنفوذ الحوثيين، وإيران حليفة للحوثيين الذين ينفون الحصول على أى مساعدة من طهران ويقولون إنهم يثورون ضد السياسيين الفاسدين والقوى الخليجية الخاضعة لسيطرة الغرب.

وعلى صعيد منفصل قال شمخانى إن برنامج إيران الصاروخى غير قابل للتفاوض وإن الجمهورية الإيرانية سترد على أى إجراء أمريكى ضد الاتفاق النووى الموقع عام 2015.

ووافقت إيران على الحد من برنامجها النووى مقابل رفع بعض العقوبات بموجب الاتفاق.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها فى الحرب فى سوريا وذلك فى محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار فى الاتفاق النووى مع طهران.