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وسائل إعلام: الكويت تتوصل لاتفاق مع الفلبين بشأن العمالة المنزلية

السبت، 17 مارس 2018 07:25 م
وسائل إعلام: الكويت تتوصل لاتفاق مع الفلبين بشأن العمالة المنزلية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





دبى (رويترز)
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قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، إن الكويت والفلبين وقعتا اتفاقا منظما لبعض شروط تشغيل العمالة المنزلية فى الدولة الخليجية.

وربما ينهى هذا الاتفاق أزمة مستمرة منذ شهرين أشعلتها تقارير عن انتحار عدد من الفلبينيين بسبب سوء معاملة أصحاب العمل الكويتيين.

وأوقفت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت فى يناير بعد العثور على جثة عامل فلبينى مهاجر داخل مجمد فى واقعة قالت مانيلا إنها الأحدث فى سلسلة من حوادث إساءة المعاملة فى الدولة الخليجية.

وقالت الوكالة إن الاتفاق جرى توقيعه فى مانيلا أمس الجمعة، بعد لقاء وفد كويتى زائر مع السلطات الفلبينية.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتى السفير سامى الحمد قوله إن الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين.

ونقل الحمد عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلى وعدم تحويل الكفالة، أى نقل العامل إلى صاحب عمل آخر، إلا بموافقة العامل المنزلى.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة الفلبينية بهذا الشأن.

ويعمل العمال فى معظم دول الخليج وفقا لنظام الكفالة الذى يمنح صاحب العمل الحق فى الاحتفاظ بجواز سفر العامل والسيطرة الكاملة على مسألة إقامته داخل البلاد.

وتقول جماعات حقوقية إن هذا النظام يجعل ملايين العمال فى منطقة الخليج عرضة للاستغلال.

وذكرت الوكالة الكويتية أنه جرى التطرق خلال محادثات الجانبين إلى أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية لجلب عمال فلبينيين.

وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبينى يعملون فى الكويت معظمهم فى مجال العمالة المنزلية. ويوجد أيضا عدد كبير فى الإمارات والسعودية وقطر.

 


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