وزير داخلية فرنسا يدعو للاقتداء بالنيجر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية







كتب أحمد علوى

دعا وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب الدول الأفريقية إلى الاقتداء بالنيجر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك فى ختام اجتماع للاتحاد الأوروبى وأفريقيا، وشدد على أهمية قيام تحرك إقليمى منسق.

وأقر وزراء الداخلية والخارجية من تسع دول أفريقية وممثلون أوروبيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فى إعلان من ثمانى نقاط بضرورة تعزيز التشاور والتنسيق لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين.

وقال كولومب فى حديث مع صحفيين "هذه أول مرة نتوصل إلى مثل هذا القرار بين دول أوروبية وأفريقية حول مكافحة المهربين".

ودعا إلى اعتماد آليات على غرار ما قامت به النيجر، مضيفا أن التدابير النيجرية فعالة جدا لأن حركة العبور سجلت تراجعا حادا من 330 ألف مهاجر عام 2016 إلى 70 ألفا عام 2017.

وأضاف "إن طبقت جميع البلدان هذا النوع من التدابير، فمن المفترض أن نخفض عدد الذين يصلون إلى أوروبا".