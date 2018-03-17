وزير خارجية الإمارات يصل القاهرة قادما من أسوان







كتب أحمد حمادة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت ، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ، قادما من أسوان بعد زيارة عدد من المعالم السياحية.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية دولة الإمارات زار عدداً من المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان، ومنها السد العالى ومعبد فيله، بعد زيارته لمعبدى كوم أمبو وإدفو ومعابد الأقصر.