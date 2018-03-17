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السبت، 17 مارس 2018 01:37 م
خالد صلاح
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وزير خارجية الإمارات يصل أسوان على متن باخرة نيلية لزيارة المواقع السياحة

السبت، 17 مارس 2018 12:56 م
وزير خارجية الإمارات يصل أسوان على متن باخرة نيلية لزيارة المواقع السياحة وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد





أسوان – عبد الله صلاح
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وصل صباح اليوم، السبت، إلى مدينة أسوان، وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، على متن الباخرة النيلية "اسطنبول" قادماً من مدن الأقصر وإدفو وكوم أمبو، فى رحلة سياحية جنوب مصر.

ويزور وزير خارجية دولة الإمارات عدداً من المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان، ومنها السد العالى ومعبد فيله، بعد زيارته لمعبدى كوم أمبو وإدفو ومعابد الأقصر.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن زايد، يزور محافظة أسوان، فى رحلة سياحية تستغرق 4 أيام ، يزور خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.


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