وزير القوى العاملة يعلن اليوم الجدول الزمنى للانتخابات العمالية بمؤتمر صحفى







كتب محمود راغب

يعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى العاشرة من صباح اليوم السبت، بالوزارة، مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين والإعلاميين بالقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات النقابية العمالية.