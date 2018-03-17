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السبت، 17 مارس 2018 04:28 ص
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وزير القوى العاملة يعلن اليوم الجدول الزمنى للانتخابات العمالية بمؤتمر صحفى

السبت، 17 مارس 2018 04:00 ص
وزير القوى العاملة يعلن اليوم الجدول الزمنى للانتخابات العمالية بمؤتمر صحفى محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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يعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى العاشرة من صباح اليوم السبت، بالوزارة، مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين والإعلاميين بالقنوات الفضائية.
 
ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات النقابية العمالية.
 
 

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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان




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