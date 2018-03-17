وزير القوى العاملة يعلن اليوم الجدول الزمنى للانتخابات العمالية بمؤتمر صحفى

وزير القوى العاملة يعلن اليوم الجدول الزمنى للانتخابات العمالية بمؤتمر صحفىالسبت، 17 مارس 2018 04:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى العاشرة من صباح اليوم السبت، بالوزارة، مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين والإعلاميين بالقنوات الفضائية.
ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات النقابية العمالية.
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