وزير العدل الأمريكى يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي







واشنطن (رويترز)

قال جيف سيشنز وزير العدل الأمريكى، إنه أقال أندرو مكابى النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادى، والذى كان له دور كبير فى تحقيقات المكتب مع هيلارى كلينتون ودور روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وانتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا.

وأضاف سيشنز "بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.. أنهيت عمل أندرو مكابى بشكل فوري".